Газпром: схема поставок газу до України діє ефективно

Схема поставок газу з Росії до України є компромісною й при цьому достатньо ефективною.

Таку думку сьогодні висловив заступник голови правління Газпрому Валерій ГОЛУБЄВ, передає РІА «Новости».

"Вона враховує багаторічну практику поставок туркменського газу до України й цінових умов закупівлі газу в Середній Азії", - сказав В.ГОЛУБЄВ.

За його словами, існування «RosUkrEnergo» дозволяє розділяти питання поставок газу до України й транзиту газу по її території до Європи.

"А завдяки створенню компанії «УкрГазЕнерго» Газпром вже отримав доступ до бізнесу з продажу газу кінцевим споживачам в Україні", - додав заступник керівника Газпрому.

"Таким чином, сьогоднішня схема взаємодії з Україною є логічною й достатньо ефективною", - підкреслив він.

У свою чергу, офіційний представник Газпрому Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що газовий холдинг розраховує на розвиток взаємодії з українськими партнерами.

"Газпром розраховує на подальше зміцнення співпраці з Україною в газовому бізнесі й обговорює деталі реалізації домовленостей щодо участі в проектах із видобутку газу на території Росії", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що обговорення питання про перехід на поставки російського газу без участі “РосУкрЕнерго” може початися найближчим часом. Так він прокоментував заяву заступника голови правління “Газпрому” В.ГОЛУБЄВА щодо переходу на прямі поставки газу до України з Росії без участі “РосУкрЕнерго”.

“Зараз ще не вели переговори з даного питання, думаємо, найближчим часом на спільній міждержавній комісії або на міжурядовому рівні це питання може обговорюватися”, - зазначив А.КЛЮЄВ.