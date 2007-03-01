Тимошенко: вперше за 15 років Україна справді може втратити суверенітет

Сьогодні в Білому домі відбулася зустріч лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з віце-президентом США Діком ЧЕЙНІ і радником Президента США Хедлі СТІВЕНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, після зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам, що тут

Україну розуміють. За її словами, зустріч засвідчила, що в США “розуміють всі проблеми, які сьогодні постали перед Україною на шляху демократичного розвитку і підтримують розвиток демократі в країні, а також усі кроки, спрямовані на утвердження реально політичної незалежності держави”.

Також на зустрічі, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, було висловлено підтримку диверсифікації шляхів енергопостачання. Як наголосила лідер БЮТ, в Америці Україну розглядають як ключову країну у створенні енергетичної безпеки в цілому регіоні, включаючи європейську спільноту.

Вона також повідомила, що на зустрічі Д.ЧЕЙНІ і Х.СТІВЕНОМ йшлося й про великі проекти щодо забезпечення енергонезалежності України. Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, обговорювалася можливість будівництва газотранспортної магістралі, яка дозволила б спрямувати узбецький, казахський, туркменський газ через Каспійське і Чорне моря через Грузію до України. Вона висловила впевненість у тому, що цей проект буде підтримано і тим самим буде забезпечено альтернативні газові потоки і для Європи і для України.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що під час зустрічі вона донесла до американської сторони те, що “вперше за 15 років Україні загрожує справжня, невдавана небезпека втрати суверенітету”.

“Це - найкритичніший період за 15 років для України. Я донесла на цій зустрічі те, що дострокові парламентські вибори в Україні є єдино можливим виходом із політичної кризи”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на її погляд, вона аргументовано пояснила співрозмовникам, що демократичні сили мають бути разом, вони мають об’єднатися для захисту демократичного курсу України, визначеного президентськими виборами і спрямованого на очищення держави від корупції, клановості. У зовнішній політиці, додала вона, це європейський вибір, і Україна не може радикально змінювати цей напрямок.

На запитання, як американська сторона оцінює таку позицію, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що для сприйняття наших позицій потрібен час.

Ю.ТИМОШЕНКО також запевнила журналістів, що вона не відчула втоми і розчарування від України. “Це неправда, що демократична світова спільнота втомлена Україною. Нас сприймають як лідера, який може об’єднати пострадянські демократичні країни”, - наголосила лідер БЮТ.