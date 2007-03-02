Із зоною вільної торгівлі з Європою Україні доведеться почекати

Європейська комісія наголошує на тому, що переговори з Україною про створення зони вільної торгівлі можуть розпочатися лише після формального приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі представник Єврокомісії Емма УДВІН.

“Що стосується угоди про зону вільної торгівлі, то ми не можемо почати переговори по ній до приєднання України до СОТ”, - сказала вона, зазначивши, що Україна вже продемонструвала достатній прогрес на шляху вступу до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Україна та ЄС планують розпочати переговори щодо нової посиленої угоди, яка має замінити угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року. Передбачається, що одним із ключових пунктів нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі.