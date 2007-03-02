В Словаччині вибухнув склад боєприпасів

У Західній Словаччині в населеному пункті Новаки сьогодні відбувся вибух на складі боєприпасів.

Як передає ІТАР-ТАРС, за попередніми даними, загинуло двоє осіб, п’ятеро осіб отримали тяжкі поранення і 42 - середнього і легкого ступеню тяжкості. На території військового комплексу вирує пожежа.

Вибух відбувся в приміщенні, де проводилася ліквідація залишкових боєприпасів.

На місці трагедії знаходяться десятки бригад пожежників і рятувальників.