В Словаччині вибухнув склад боєприпасів
20:25, 02 березня 2007Суспільство
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Загинуло двоє і поранено 47 осіб
У Західній Словаччині в населеному пункті Новаки сьогодні відбувся вибух на складі боєприпасів.
Як передає ІТАР-ТАРС, за попередніми даними, загинуло двоє осіб, п’ятеро осіб отримали тяжкі поранення і 42 - середнього і легкого ступеню тяжкості. На території військового комплексу вирує пожежа.
Вибух відбувся в приміщенні, де проводилася ліквідація залишкових боєприпасів.
На місці трагедії знаходяться десятки бригад пожежників і рятувальників.
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