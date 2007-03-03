В Україні народилося немовля з рекордною вагою

Малюк з рекордною для України вагою 5,8 кг з`явився на світ в Калуші Івано-Фанківської області.

Дитина народилася в сім`ї працівників хімпідприємства Карпатнафтохім, пише газета "Сегодня".

"Ми були готові, що дитина буде великою, але не наскільки ж! І повзунки вже приготували, як для нормального малюка", - розповіла мама богатиря.

Через великі габарити дитини жінка не могла народити сама, їй робили кесаревий розтин.

У пологовому будинку зізналися, що у них навіть немає ваги для зважування такої крупної дитини. Звичайні ваги для немовлят розраховані на 5 кг.

Батьки припускають, що син пішов в батька, який важить близько ста кілограмів.

Кореспондент