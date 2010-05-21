На Волині жінка задушила свою новонароджену дитину

Волинські правоохоронці знайшли вбивцю новонародженого немовляти. Нею виявилася 32-річна жінка, мешканка села Баківці, де на місцевому сміттєзвалищі діти й знайшли труп новонародженого малюка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, інформація про знайдений труп немовляти надійшла до чергової частини Луцького РВ УМВС України у Волинській області ще 5 травня від голови сільської ради села Баківці. Під час огляду судово-медичний експерт виявив на шиї дитини зашморг з еластичного бинта. Одразу стало зрозуміло, що дитину вбили навмисно.

Під підозрою опинилася місцева жителька, однак працівники міліції та прокуратури не могли бути впевненими у її вині до офіційних висновків медико-біологічного дослідження. Напередодні правоохоронці отримали підтвердження експертизи ДНК, в якому зазначалося, що немовля народила саме підозрювана.

Жінку було затримано та арештовано судом. Проти неї порушили кримінальну справу за статтею 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.