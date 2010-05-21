На Волині жінка задушила свою новонароджену дитину

12:09, 21 травня 2010
Суспільство
1457 0

Тіло на звалищі знайшли діти

Волинські правоохоронці знайшли вбивцю новонародженого немовляти. Нею виявилася 32-річна жінка, мешканка села Баківці, де на місцевому сміттєзвалищі діти й знайшли труп новонародженого малюка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, інформація про знайдений труп немовляти надійшла до чергової частини Луцького РВ УМВС України у Волинській області ще 5 травня від голови сільської ради села Баківці. Під час огляду судово-медичний експерт виявив на шиї дитини зашморг з еластичного бинта. Одразу стало зрозуміло, що дитину вбили навмисно.

Під підозрою опинилася місцева жителька, однак працівники міліції та прокуратури не могли бути впевненими у її вині до офіційних висновків медико-біологічного дослідження. Напередодні правоохоронці отримали підтвердження експертизи ДНК, в якому зазначалося, що немовля народила саме підозрювана.

Жінку було затримано та арештовано судом. Проти неї порушили кримінальну справу за статтею 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter