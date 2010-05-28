В Одесі ліквідували конвертаційний центр на чолі з банкіром

В Одесі виявлено й ліквідовано конвертаційний центр, що надав послуги ряду підприємницьких структур у «відмиванні» понад 800 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного управління міліції, «очолював організоване злочинне угрупування керівник і посадовці регіонального представництва акціонерного банку». Група здійснювала операції через підставні рахунки центру з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації безготівкових грошей, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Шістьох членів ОЗУ затримано, вилучено 13 печаток «липових» підприємств, підроблені документи, чекові книжки на суму 50 млн. грн. і документи, що відображають видачу безготівкових грошей на суму 830 тис. грн. Злочинці використовували в своїх махінаціях 24 розрахункових рахунки 15 фіктивних підприємств.