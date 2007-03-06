Анатолій Кінах про розпуск парламенту, Конституцію, РНБО і кон`юнктуру

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій КІНАХ негативно сприймає заклики до негайного розпуску парламенту та ініціативу обрання Президента Верховною Радою як такі, що викликані ситуативними, кон’юнктурними мотивами, і не сприяють консолідації суспільства, об’єднанню його навколо вирішення системних соціальних та економічних проблем країни. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН

А.КІНАХ вважає руйнівними для України спроби владних інститутів змагатися за повноваження та політичні торги, у результаті яких ухвалюються незбалансовані, непродумані рішення.

Особливо небезпечним, на його думку, є намагання перекроїти Конституцію або ухвалити стратегічні закони, що впливають на майбутнє держави, – наприклад, закони про Кабмін, про імперативний мандат - відповідно до інтересів тієї чи іншої політичної сили, без глибоких прогнозів щодо їх впливу на життя суспільства та врахування національних пріоритетів.

На думку А.КІНАХА, дієвим виходом з нинішнього „глухого політичного кута” є розширення діапазону представництва у конституційній комісії усіх політичних та громадських сил на основі їх професіоналізму та відповідальності. „Співголовами комісії на паритетних засадах мають бути глава держави, спікер парламенту та прем’єр-міністр. У такому складі комісія має стати ефективною структурою, зможе відпрацювати збалансовані рішення, які спрямовані не на ревізію Конституції, а на її вдосконалення”, - вважає народний депутат.

Він наголосив, що сторонам необхідно позбавитися емоційної напруги, ввійти до конституційного поля і на основі спільних дій внести зміни до Основного закону з метою оптимального збалансування відносини і повноважень у трикутнику „президент – уряд – парламент".

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки й оборони вважає, що на тлі активізації зусиль навколо вдосконалення Основного закону Рада національної безпеки й оборони набуває особливого значення як конституційний орган, якого не повинні стосуватися питання політичної кон’юнктури.

На його переконання, саме тому проект про вдосконалення структури (апарату) РНБО, поданий до Верховної Ради, слід піддати пильному і ретельному розгляду, а будь-які спроби звузити або нівелювати коло повноважень РНБО є неприпустимими.

Водночас А.КІНАХ підтримує необхідність удосконалення діяльності апарату, поглиблення його аналітичного та фахового потенціалу, оптимізації структури РНБО відповідно до високого статусу и виняткового значення цього органу.

„Консолідуючі зусилля навколо питання вдосконалення РНБО мають серйозне значення. В умовах посилення глобальних ризиків статус РНБО як конституційного органу, що гарантує національну безпеку, посилюється. Це той майданчик, де можна вирішити стратегічні питання без впливу політичної кон’юнктури. Я, в тому числі як голова парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони, буду робити все, щоб РНБО стала і фактором збалансованих відносин між гілками влади”.