Чи вплинуть суди між акціонерами АероСвіту на діяльність компанії

Експерти вважають, що судові розгляди між акціонерами «АероСвіту» не вплинуть на діяльність компанії.

Про це вони сказали в ході опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Експерти, зокрема, коментували ситуацію у зв`язку з тим, що в травні 2010 року Господарський суд Київської області визнав недійсним придбання компанією «ГенАвіаІнвест» (належить структурам Віктора ПІНЧУКА) 25% акцій мінус одна акція компанії «АероСвіту». Позов був поданий одним із акціонерів авіакомпанії - компанією Gilward Investments (володіє 38% акцій), частка в якій належить структурам акціонера «ПриватБанку» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО. Представники «ГенАвіаІнвесту» заявили, що оскаржуватимуть дане рішення. Разом із тим, довгий час не вдається провести збори акціонерів, оскільки представники Фонду державного майна України (володіє 22,4%) і компанії «ГенАвіаІнвест» не відвідують зборів.

Так, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В‘ячеслав БУТКО вважає, що судові розгляди між акціонерами «АероСвіту» ніяк не впливають на діяльність компанії і ринку авіаперевезень України.

«Галузь розвивається незалежно від того, хто є власником і хто володіє акціями. Це та галузь, яка, в першу чергу, залежить від попиту, який знаходиться у прямій, пропорційній залежності від зростання або падіння валового внутрішнього продукту», - сказав В.БУТКО.

Він також вважає, що нинішня позиція Фонду держмайна – непереконлива, і може надалі негативно відбитися на позиціях фонду в авіакомпанії. «Якщо позов компанії Gilward Investments до компанії «ГенАвіаІнвест» буде задоволений, то група акціонерів «АероСвіту» в особі «Привату» і бізнесмена Григорія ГУРТОВОГО володітиме приблизно 75% акцій. У такому випадку Фонд держмайна дещо шкодуватиме про свою неідеальну позицію в даному питанні, оскільки вони (група акціонерів в особі «Привату» і Г.ГУРТОВОГО) зможуть проводити збори акціонерів, не запрошуючи Фонд держмайна», - сказав В.БУТКО.

Керівник Центру політичного і економічного аналізу Олександр КАВА вважає, що нинішня позиція Фонду держмайна обумовлена, в першу чергу, захистом інтересів самого Фонду, інтересів держави і, тільки опосередковано, інтересів В.ПІНЧУКА. «Правки, які група «Приват» збирається провести через збори акціонерів, приведуть, по суті, до передачі частини повноважень від менеджменту «АероСвіту» до авіаційного холдингу, який створюється групою «Приват». Якщо такі рішення будуть ухвалені, то вплив акціонерів на діяльність компанії буде істотно знижений», - сказав О.КАВА.

Експерт також вважає, що Фонду держмайна є сенс діяти разом із В.ПІНЧУКОМ. «Спільно вони можуть впливати на ухвалення рішень на зборах акціонерів. Окремо роль Фонду буде зведена до формального акціонера, який не матиме ніяких прав з впливу на діяльність авіакомпанії», - сказав О.КАВА.

На думку голови профспілки «Ліга лінійних пілотів» авіакомпанії «АероСвіту», який побажав залишитися не названим, всі судові процеси між акціонерами пов`язані з землею у Форосі, що належить «АероСвіту». «Дані розгляди не мають ніякого відношення до виробничого процесу авіакомпанії, і всі її нинішні проблеми пов`язані з безграмотним керівництвом і неефективною організацією виробничого процесу», - сказав голова профспілки.

«Безпосередньо представники Фонду на виробничий процес авіакомпанії впливати не здатні, оскільки вони в цьому нічого не тямлять», - додав експерт.

Директор юридичної компанії Legal Standard LLC Ігор БЄЛКІН вважає, що під час судового розгляду справи про право володіння акціями авіакомпанії «АероСвіт» мають бути враховані права всіх акціонерів, у тому числі й Фонду держмайна України.

«Дотримуючись рекомендацій Вищого господарського суду від 28.12.2007 № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства під час розгляду справ, які виникають з корпоративних відносин», суд повинен був би залучити до участі в справі всіх акціонерів ЗАТ «АероСвіт», у тому числі й державу в особі Фонду державного майна України. Остаточне рішення у справі має було бути ухвалене з урахуванням положень статутних документів ЗАТ «АероСвіт», які визначають порядок реалізації акціонерами ЗАТ переважного права на придбання акцій, які продаються. У разі відсутності в статуті ЗАТ «АероСвіт» таких положень, за наявності підстав для задоволення позовних вимог, господарський суд повинен був би ухвалити рішення про переведення на акціонерів ЗАТ «АероСвіту» прав покупців акцій пропорційно кількості акцій, якими вони володіли на момент відчуження», - сказав І.БЄЛКІН.