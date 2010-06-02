До кінця 2010 р. Україна має намір спростити митні процедури.

Це передбачено Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яку сьогодні схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України.

Реформування проходитиме в два етапи. На першому (до кінця 2010 р.) планується на 30% скоротити кількість ліцензованих видів діяльності; радикально скоротити кількість видів діяльності і робіт, які вимагають отримання дозволів, зокрема відмінити обов`язкову сертифікацію послуг; розподіл функцій стандартизації, контролю відповідності й ринкового нагляду (прийняти закон про ринковий нагляд); внести зміни до закону про акредитацію з метою посилити повноваження національного органу акредитації і сприяти його міжнародному визнанню, прийняти закони про загальну безпеку продукції і про відповідальність за збитки, завдані дефектною продукцією; створити єдиний орган з питань сприяння залученню інвестицій; прийняти Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» у новій редакції.

На другому етапі (до кінця 2012 р.) планується підвищити привабливість бізнес-клімату: визнати технічні стандарти ЄС; спростити митні процедури і підвищити їх прозорість; регламентувати перевірки: скоротити кількість органів перевірки, поділити підприємства за зонами ризику; привести у відповідність з директивами ЄС системи контролю за якістю продовольчих продуктів, включаючи сертифікати, висновки й інші документи; створити на окремих територіях спеціальні режими залучення інвестицій.

Програмою передбачається, що за підсумками проведення даних реформ Україна на 40 позицій підніметься в міжнародному рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу – 2012» за простотою ведення бізнесу (на сьогодні Україна в рейтингу на 142-му місці); зростання прямих іноземних інвестицій становитиме 0,5 млрд. дол. США щорічно, і до кінця 2014 р. загальний обсяг залучених в економіку України прямих іноземних інвестицій становитиме 77 млрд. дол. США.

У сфері ліцензування, окрім скорочення ліцензованих видів діяльності, передбачається уніфікувати принципи і процедури отримання ліцензій; законодавчо закріпити критерії, на підставі яких ухвалюється рішення про введення ліцензування виду діяльності; узгодити вартість ліцензій з фактичними витратами, пов`язаними з наданням ліцензії.

Для наведення порядку у сфері надання держорганами адміністративних послуг необхідно прийняти закон про адміністративні послуги, яким, зокрема, визначити порядок визначення розмірів оплати за надання платних адмінпослуг, створити єдину електронну базу даних адмінуслуг органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Також у програмі наголошується необхідність впровадити електронну державну реєстрацію юросіб, фізосіб-підприємців; спростити процедуру добровільного припинення госпдіяльності підприємцями; скоротити терміни процедури банкрутства, забезпечити паритетність захисту інтересів боржників і кредиторів.

У сфері спрощення митних процедур передбачається спростити процедуру оцінювання митної вартості і привести її у відповідність з вимогами СОТ і ЄС, зокрема ліквідувати плани з мобілізації податків і зборів для митних постів і центрів митного оформлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президенті України, реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.