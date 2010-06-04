Затримали начальника управління земресурсів Закарпатської ОДА

В Закарпатській області затримано начальника Управління земельних ресурсів обласної державної адміністрації за одержання хабара в розмірі 8 тис. дол.

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело в УСБУ Закарпатської області, начальника Управління земельних ресурсів Закарпатської ОДА працівники УСБУ затримали сьогодні під час передачі йому хабара. За що і ким було дано хабар наразі невідомо.

За словами співрозмовника агентства, прокуратурою Закарпатської області вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Заарештований за хабар начальник управління був призначений на дану посаду навесні цього року.