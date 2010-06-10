Оголошений у розшук глава банку "Надра" виявився громадянином Росії

У Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію про те, що правоохоронні органи Російської Федерації затримували колишнього голову правління банку "Надра" Ігоря ГІЛЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури України, посилаючись на інформацію, одержану від російських колег.

"Генеральна прокуратура України одержала інформацію від Генеральної прокуратури Російської Федерації про те, що ГІЛЕНКО є громадянином РФ. У зв`язку з цим правоохоронними органами РФ він не затримувався", - підкреслили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2009 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишніх посадовців банку «Надра», включаючи голову правління, який є громадянином Російської Федерації.

Сьогодні, 10 червня, міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сказав, що має в своєму розпорядженні інформацію про затримання колишнього голови банку «Надра» І.ГІЛЕНКО.

«Є така інформація. Мені говорили про те, що він затриманий, але паперів (офіційного документа, що підтверджує цей факт – УНІАН), у мене ще немає», - сказав А.МОГИЛЬОВ.