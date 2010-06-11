Євро на міжбанку росте

На міжбанку торги доларом відкрилися котируваннями 7,9135/7,9185 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9135/7,9185 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2516/0,2518, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,5825/9,5915. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,2111/1,2113 (четвер – 1,2029/1,2031).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9181 грн./дол.