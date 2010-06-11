В одній і тій же школі вдруге зривають ЗНО

Сьогодні в Кіровограді в загальноосвітній школі №9 вже вдруге через повідомлення про замінування зірвано проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління МВС в Кіровоградській області Віктор ПАЩЕНКО.

За його словами, о 12.55 до чергової частини міліції зателефонував невідомий і повідомив про закладення у школі міни.

На місце виїхали працівники слідчо-оперативної групи, вибухово-технічної служби, рятувальники. Подробиці інциденту з’ясовуються.

Сьогодні в Україні проходить зовнішнє незалежне оцінювання з географії.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2010 року через повідомлення про мінування ЗОШ №9 було зірвано ЗНО з біології. На час обстеження території закладу були евакуйовані більш як 200 дітей та дорослих.