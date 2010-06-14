Стихія на Чернігівщині: 26 сіл без світла

На Чернігівщині через негоду порушено електропостачання у 26 населених пунктах трьох районів області. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Внаслідок несприятливих погодних умов – грози, поривів вітру до 15-20 м/с – учора було частково відключено електропостачання на території Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Чернігівського, Щорського районів.

Станом на ранок 14 червня без електропостачання залишаються 26 населених пунктів області на території трьох районів (Ріпкинський, Чернігівський, Щорський), відключено 8 ліній електропостачання 10 кВ, 7 ділянок ЛЕП 10 кВ та 152 ЛЕП 0,4 кВ. Без електрозв`язку залишаються 58 населених пунктів Чернігівщини, не функціонують 39 АТС.

На аварійно-відновлювальних роботах працюють бригади від ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" та Чернігівської філії "Укртелеком".