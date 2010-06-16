Україна - серед 5 країн, яким прогнозують прорив в АПК

Міжнародні експерти прогнозують в Україні в найближчі десять років зростання виробництва в агропромисловому комплексі на 29%

Згідно з доповіддю ООН і Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), сільське господарство Бразилії, України, Росії, Індії та Китаю очікує стрімке зростання протягом найближчих десяти років, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Автори доповіді переконані, що ця галузь економік країн БРІК буде зростати втричі швидше, ніж у країнах із розвиненою економікою. Причини тому – швидкі темпи урбанізації та зростання доходів населення.

За словами авторів доповіді, при зростанні доходів на душу населення м`ясні й молочні продукти харчування, які раніше міг дозволити собі далеко не кожен, користуватимуться все більшим попитом.

Найшвидше сільське господарство розвиватиметься в Бразилії. Там до 2019 року експерти прогнозують зростання на 40%. В Індії та Китаї зростання становитиме 26% і 21% відповідно, в Росії -26%.

Автори доповіді також прогнозують швидкий розвиток сільськогосподарської галузі і в Україні - на 29%.

Очікується, що протягом найближчого десятиліття продуктивність сільського господарства всіх країн світу підвищиться на 22%. При цьому в Західній Європі рівень продуктивності залишиться на тому ж рівні, що й зараз.

У 2007-2008 роках ціни на продовольство на світових ринках різко зросли, що призвело до масових демонстрацій і безладів у багатьох країнах.

Автори доповіді не очікують різкого стрибка цін протягом найближчих декількох років, проте попереджають, що зростання цін на нафту може вплинути на вартість продуктів харчування, що поставить під удар незаможні прошарки суспільства.