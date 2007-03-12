У кафе на Подолі зарізали чоловіка
15:20, 12 березня 2007Суспільство
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Загиблому було 40 років
У п`ятницю близько 13.00 в кафе-барі "Бульвар" на Нижньому Валу убили 40-річного чоловіка. За півгодини обтягнуте тентом відділення кафе захистили червоними стрічками з написом: "Вхід заборонений - міліція".
Як повідомляє начальник Подільського райвідділу міліції Михайло Марчук, це була побутова бійка. Чоловік помер внаслідок ножових поранень.
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