Блок Тимошенко готовий співпрацювати зі слідством у Херсоні

Депутати фракції БЮТ у Херсонській міськраді готові співпрацювати зі слідством, яке з’ясовує події, що сталися 28 лютого на сесії ради.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова фракції БЮТ в міськраді Віталій БОГДАНОВ.

За його словами, бютівці готові надати слідчим відеодокази, на яких зафіксовано, що бійку на сесії спричинили дії не лише депутатів, а й сторонніх осіб, які невідомо як потрапили у сесійну залу. Молодики, які назвалися представниками ветеранських організацій афганців, брали участь у бійці біля трибуни на боці депутатів від провладної коаліції.

«Участь зазначених осіб у подіях на сесії не є випадковою, тому що саме вони вчора (11 березня - УНІАН) фактично зірвали проведення у Палаці молоді та спорту зборів мешканців Херсону, які мали намір почати процедуру відкликання складу міськради й міського голови Херсону» - заявив В.БОГДАНОВ.

Правоохоронні органи мають дати правову оцінку дій вказаних осіб, наголосив голова фракції БЮТ у міськраді.

Як повідомлялося, УМВС України в Херсонській області за фактами хуліганських дій у приміщенні Херсонського міськвиконкому порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (“Хуліганство”).

За даними міліції, 28 лютого під час проведення 10-ї сесії п’ятого скликання Херсонської міськради представники окремих партій проводили пікетування будівлі мерії, вимагаючи внесення на розгляд питання зниження тарифів на комунальні послуги. Близько 10-ї години 300 учасників пікетування, ігноруючи вимоги охоронної фірми “Лідер”, проникли на другий поверх міськвиконкому та намагалися увірватися до сесійної зали. При цьому було пошкоджено скло вхідних дверей малої зали та апаратуру. Сума збитків становила 2 тис. грн.

Дії пікетувальників документувалися слідчо-оперативною групою Херсонського міського відділу УМВС, проводилася відеозйомка.

Створено слідчо-оперативну групу, розгляд даної справи перебуває на постійному контролі керівництва УМВС України в Херсонській області.