Янукович погодився збільшити строк за зґвалтування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи».

Документ обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 1 червня. Законом передбачено, що зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років, а статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, також караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.