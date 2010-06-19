У Джанкої затримали підозрюваного в убивстві 5-річного хлопчика

Працівники кримської міліції по гарячих слідах затримали чоловіка, підозрюваного в скоєнні вбивства п`ятирічного хлопчика 18 червня в Джанкої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили в прес-службі кримського Управління МВС.

«Громадянин, підозрюваний у скоєнні злочину, був затриманий через 3,5 години з моменту його здійснення. Підозрюваний дав зізнавальні свідчення», - йдеться в прес-релізі.

Слідче управління міліції Криму порушило кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство малолітнього».

У проведенні оперативно-розшукових заходів було задіяно 40 військовослужбовців внутрішніх військ, 40 бійців спецпідрозділу «Беркут», весь особовий склад Джанкойського міськвідділу міліції, працвники апарату Управління карного розшуку кримського главку МВС, у Джанкой додатково прибули сім екіпажів ДАІ.

Проаналізувавши одержану від свідків убивства інформацію, правоохоронці зосередили увагу на особі одного з місцевих жителів, батько якого проживав по сусідству.

«Під час огляду домоволодіння, громадянин, 1983 року народження, що підпадав під прикмети людини, підозрюваної в скоєнні злочину, був затриманий на горищі гаража», - йдеться в прес-релізі.

У нього виявлені і вилучені речові докази, що свідчать про причетність до вбивства дитини.

Правоохоронці встановлюють мотиви скоєння злочину.

Раніше молодий чоловік «уже проявляв деякі дивацтва в поведінці», заявляє міліція.

Як повідомляв УНІАН, на околиці Джанкоя о другій половині дня 18 червня чоловік, підійшовши до хлопчика, що грав в пісочниці біля будинку, «попросив його подивитися на гарну пташку, що нібито пролітає в небі», після чого завдав «удару гострим предметом в область шиї» і зник.

Свідками вбивства стали трирічна сестра хлопчика і п`ятирічна сусідка. Вони описали чоловіка міліціонерам.