Азаров: злиття Нафтогазу і Газпрому не буде

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що злиття НАК "Нафтогаз України" і ЗАТ "Газпром" не буде.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" в неділю, коментуючи заяву голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА про те, що злиття компаній буде наступним етапом після створення суб`єктами спільного підприємства.

"Ніякого злиття не буде. Але буде пошук організаційної форми, яка дозволить, як наш Президент сказав, синтезувати ефект роботи нашого "Нафтогазу" і "Газпрому", - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, голова "Газпрому" у суботу заявив, що газотранспортна система України повинна увійти до російсько-українського газового СП, про можливе створення якого на паритетних засадах сторони заздалегідь домовилися.

"Ми домовилися про можливе створення спільного підприємства на умовах 50 на 50 з розумінням того, що українська сторона вноситиме ГТС і активи видобутку, з боку "Газпрому" – активи видобутку”, - повідомив О.МІЛЛЕР.

«Обговорення ведеться, з українською стороною це питання політизується, при цьому економічний аспект не підлягає сумніву», - констатував глава «Газпрому».