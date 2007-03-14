Визнання русинів національністю (не) суперечить Конституції

Визнання русинів національністю не суперечить ні законам України, ні її Конституції. Про це заявили лідери русинського руху на Закарпатті, коментуючи кореспонденту УНІАН ухвалення Закарпатською облрадою рішення про визнання національності «русин» та внесення її до переліку національностей краю.

Зокрема, один із лідерів русинського руху на Закарпатті отець Дмитро СИДОР заявив: «Ми живемо на своїй, русинській землі, яка ввійшла до складу України нашим же голосуванням. Ми, русини, голосували за приєднання до України, і тепер нам дивно слухати, що хтось із українців каже, що ми сепаратисти”. “Ми разом з українцями - державотворчий народ. Ми всі свої русинські сили спрямовуємо на те, щоб зберегти єдність України, і саме в рамках України ми, русини, хочемо бачити нашу нову материнську державу, де ми повністю можемо розкритися як народ і разом з українцями збудувати єдину політичну українську націю», - наголосив він.

У свою чергу, депутат обласної ради Євген ЖУПАН, який був ініціатором такого рішення облради, вважає, що якщо на державному рівні вже стільки часу не можуть вирішити проблему русинства, то обласна рада має повне право це зробити.

За його словами, в інших державах русини вже давно визнані. Більше того, зазначив депутат, до цієї проблеми зверталася навіть Організація Об`єднаних Націй, яка звернула увагу України на це питання, запропонувавши нашій державі визнати національність “русин”.

За словами Є.ЖУПАНА, з відповідей органів державної влади стало зрозуміло, що “в Україні немає органу, який би визнавав чи не визнавав ту чи іншу національність”.

Водночас, наголосив він, є Конституція та закони України, згідно з якими русини мають вільний вибір і право на відновлення своєї національності. І саме цим, за словами депутата, керувалася обласна рада, приймаючи це рішення. Тобто, пояснив він, якщо це питання не може вирішити влада на державному рівні, в такому випадку вирішує влада обласна на рівні регіонів. “І воно в жодному разі не суперечить ні законам України, ні її Конституції, і є цілком правомірним», - наголосив один із лідерів русинського руху на Закарпатті Є.ЖУПАН.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня депутати Закарпатської обласної ради на черговій сесії прийняли рішення визнати національність «русин» та внести її до переліку національностей краю. «За» проголосував 71 депутат, 2 - проти, 2 - утримались.

У рішенні передбачається, що Закарпатська облдержадміністрація при фінансуванні потреб національних меншин враховуватиме потреби русинської громади у розвитку мови, освіти, культури, традицій, звичаїв тощо. Ще одним пунктом цього рішення передбачається звернутися до Верховної Ради України з проханням визнати національність “русин” на загальноукраїнському рівні.

У коментарі УНІАН доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Сергій ФЕДАКА заявив, що «проблема визнання русинів лежить поза компетенцією обласної ради». Він порівняв це рішення із рішеннями деяких обласних рад про надання російській мові статусу регіональної.

Згідно з офіційними даними перепису населення від 2001 року, на Закарпатті русинами себе визнали 10 тисяч осіб.