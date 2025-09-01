Бабак зауважує, що кількість першокласників в Україні продовжить зменшуватися.

Цього року до українських шкіл підуть близько 252 тисяч першокласників, тоді як торік їх було 314 тисяч. Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" сказав Сергій Бабак, народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Він зауважив, що остаточні офіційні дані про кількість учнів з’являться після 5 вересня, коли школи завершать формування класів і подадуть звітність. Станом на сьогодні є лише оперативна інформація від місцевих управлінь освіти.

"За оперативними даними органів місцевого самоврядування, цього року до шкіл підуть близько 252 тисяч першокласників. Торік їх було 314 тисяч. Тобто маємо мінус 62 тисячі дітей", - сказав парламентар.

За його словами, причини очевидні - це падіння народжуваності та масовий виїзд дітей на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"У 2025 році шестирічних дітей уже майже не вивозять за кордон, навпаки - дехто повертається. Але наслідки того періоду й загальної негативної демографії - падіння народжуваності - відчуватимемо ще довго. Кількість першачків іще зменшуватиметься, це неминуче", - зауважив Бабак.

Він також розповів про те, скільки в Україні учнів загалом. Так, цього навчального року очікується близько 3,5 млн школярів. Із них, за підтвердженими на сьогодні даними, 10% нині перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях і навчаються дистанційно чи за іншими формами навчання: 35 361 - на тимчасово окупованих територіях і 302 889 - з-за кордону.

Крім того, депутат зазначив, що за оперативними даними, 2025-2026 навчального року в Україні планують працювати близько 12 тисяч шкіл. Із них понад 8 тисяч - очно, 2,5 тисячі - у змішаному форматі та ще 1,5 тисячі - дистанційно. Станом на зараз унаслідок обстрілів пошкоджено 1 779 шкіл і ще 226 - зруйновано.

Наскільки в Україні поменшало населення за час повномасштабної війни

Як повідомлялося, за підрахунками Opendatabot, в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих. За першу половину 2025 року в країні народилося понад 86 тисяч немовлят, а померло понад 249 тисяч людей.

Frontliner зазначає, що за два з половиною роки повномасштабної війни - з початку 2022-го до середини 2024-го - населення України скоротилося щонайменше на 10 мільйонів людей.

У матеріалі йдеться про те, що ще на початку 2022 року в Україні мешкало понад 40 млн осіб (без Криму), а вже станом на середину 2024 року стало близько 35,8 млн, з яких 31,1 млн - на контрольованій Україною території. Тож за два з половиною роки країна втратила близько 10 млн людей.

Зауважується, що головною причиною скорочення населення за цей період став масовий виїзд українців за кордон. Як зазначає видання, близько 5 млн осіб зараз перебувають за межами нашої країни, найбільше - у Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії.

