Термін запуску авіарейсів поки невідомий.

Індія та Китай відновлять пряме авіасполучення після більш ніж п'ятирічної перерви. Країни таким чином прагнуть відновити політичні зв'язки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), пише Bloomberg.

Зазначається, що це перший візит індійського лідера до Китаю за сім років. Дипломатичні відносини між давніми суперниками демонструють ознаки покращення, зокрема після запровадження американських мит на індійські товари через продовження закупівлі російської нафти.

Відео дня

Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм були призупинені після пандемії Covid-19. Сполучення так і не відновилося після того, як дипломатичні відносини між двома країнами досягли найнижчої точки у 2020 році через прикордонні зіткнення. Мандрівники з двох сусідніх країн наразі використовують такі хаби, як Гонконг або Сінгапур.

Найбільший індійський перевізник IndiGo вже висловив свою готовність відновити рейси між двома країнами. Очікується, що інший великий місцевий перевізник Air India також відновить польоти за цими маршрутами.

До пандемії рейси між країнами також здійснювали китайські авіакомпанії, зокрема Air China, China Southern та China Eastern.

Термінів запуску авіарейсів лідер Індії Нарендра Моді не уточнив.

Індія та Китай - останні новини

1 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін організував саміт з питань безпеки в Китаї, на якому присутні кремлівський диктатор Путін, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Незважаючи на потепління відносин між Індією та Китаєм, напруженість між країнами зберігається. Так, Китай на кордоні з Індією будує найбільшу у світі дамбу, яка може зменшити потік води в річці на 85% у посушливий сезон і загрожує посухою мільйонам людей.

Вас також можуть зацікавити новини: