Mercedes-Benz CL 65 AMG оснащений дуже потужним двигуном V12 з подвійним турбонаддувом.

У Києві помітили спорткар Mercedes-Benz CL 65 AMG 2004 року випуску. Ця модифікація моделі була випущена обмеженим тиражем. Знімки автомобіля опублікував Instagram-аккаунт t.o.p.p.c.a.r.s.s_u.a.

Mercedes-Benz CL 65 AMG є топовою версією моделі в кузові C215. Загалом було випущено 777 таких автомобілів.

Mercedes-Benz CL є купеподібним варіантом представницького седана S-Class. Моделі мають різний дизайн і характеристики.

Спереду Mercedes-Benz CL 65 AMG розташовані чотири круглі фари в стилі Mercedes-Benz CLK (W208) і фірмова решітка радіатора. Однією з особливостей цього екземпляра є кузовний обвіс від компанії Sarona Design. Він додає більше карбонових елементів зовні, зокрема передній спліттер і масивний задній дифузор.

На автомобіль встановлено 19-дюймові легкосплавні колісні диски AMG Styling IV. Кузов пофарбований у срібний колір.

Mercedes-Benz CL 65 AMG оснащений 6,0-літровим турбованим бензиновим двигуном V12 потужністю 612 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,2 секунди. Максимальна швидкість становить понад 300 км/год (250 км/год з електронним обмежувачем).

