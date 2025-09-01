Фіксуватимуться заходи оповіщення, перевірки документів і роздачі повісток громадянам.

Представники Територіальних центрів комплектування і соціального захисту від сьогодні в обов'язковому порядку фіксують свою роботу на вулицях із застосуванням бодікамер. Як повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк, оборонне відомство централізує систему відеофіксації для ТЦК та СП.

Зокрема, Міноборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, щоб уніфікувати та централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення.

"Відсьогодні представники ТЦК та СП згідно з дорученням Міністра оборони в обов’язковому порядку мають фіксувати свою роботу за допомогою бодікамер", - відзначив Мойсюк.

У зв'язку з цим, нова система передбачає реалізацію наступних задач:

закупівлю уніфікованих камер;

створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних;

використання ПЗ (програмне забезпечення - УНІАН) для швидкого аналізу записів.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Командування Сухопутних військ прозвітувало про відповідальність військовослужбовців та працівників ТЦК та СП за порушення. Стверджувалося, що у серпні 198 із 218 інцидентів (91%) пов’язаних з ТЦК виявилися фейками та маніпуляціями.

Наголошувалося, що інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави.

Пізніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що усі працівники ТЦК з 1 вересня носитимуть бодікамери. Якщо буде допущено порушення правил фіксації, то передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок має дозволити забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

