Можливий вбивця ніде не працював, мав випадкові підробітки і хотів виїхати за межі України.

Вбивство народного депутата, ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія готувався не один місяць, заявив заступник Голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За його словами на брифінгу, деталі злочину повинні залишатися для слідства, щоб встановити всі обставини і всіх осіб, які причетні до вбивства.

При цьому зазначив, що на сьогодні розглядаються всі можливі версії мотиви. "Сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку РФ", - Нєбитов.

На брифінгу зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не мав постійного місця роботи, не курʼєром служби доставки, перебивався тимчасовими підробітками. "Він мав певні обставини, за яких вчинив цей злочин", - Нєбитов.

При цьому не відповів на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що чоловіка шантажували тілом вбитого сина.

Нові деталі про вбивство нардепа Парубія

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет зазначив, що чоловіку оголошена про підозру у вчиненні вбивства. "Наразі тривають слідчі дії і вони триватимуть ще довгий час, бо дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того підготовлене клопотання про обрання вказаній особі запобіжного заходу – ми будемо просити тримання під вартою без можливості внесення застави. В найближчий час це клопотання буде подано до суду", - наголосив він.

Начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський зазначив, що не можуть розкривати інформацію звідки в чоловіка навики поводження зі зброєю.

Нєбитов додав, що правоохоронці не виключають той факт, що особа мала намір незаконно виїхати за межі України. За його словами, на даний час одній особі оголошено про підозру. "Ми кажемо про те, що наразі про спільників не відомо. Але ми не відкинули жодної версії. Пріоритетним для нас є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду". – наголосив Нєбитов.

Він також додав, що підготовка до вбивства тривала не один місяць. Тому не можна виключати того, що були особи, які інструктували чоловіка і намагалися сприяти здійсненню цього вбивства.

Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що затримання чоловіка відбулося в ніч на 1 вересня на Хмельниччині. "Злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Крім того, Нацполіція продемонструвала кілька кадрів з моменту затримання. Чоловік намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї і поїхав на Хмельниччину.

