Новий витік також підтверджує ранні чутки про характеристики флагманських пристроїв.

Цієї осені Xiaomi представить флагманські смартфони нового покоління, серію Xiaomi 16. Зазвичай вони виходять у жовтні-листопаді, але цього разу реліз зміститься на місяць раніше, ніж зазвичай – на кінець вересня.

Про це повідомляє головний Xiaomi-інсайдер Digital Chat Station. Імовірно, запуск серії Xiaomi 16 може відбутися в четвер, 25 вересня.

Очікується, що в модельний ряд увійдуть три моделі: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro і Xiaomi 16 Pro Mini (нова модель). Пристрої вже пройшли сертифікацію у китайського регулятора, через що вдалося розсекретити ключові характеристики гаджетів.

Відео дня

Ці пристрої стануть першими на ринку з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кажуть, що він буде на 40% швидшим за попередника.

Стандартні 16 і 16 Pro Mini будуть оснащені 6,3-дюймовими дисплеями, тоді як версія 16 Pro запропонує більший 6,8-дюймовий екран.

Усі моделі отримають нову 50-мегапіксельну селфі-камеру з ширшим кутом огляду та автофокусом, що рідкість для фронтальних камер. Перископічний телеоб'єктив для потужнішого зуму залишиться ексклюзивною фішкою Pro-версії.

Швидка дротова зарядка потужністю 100 Вт у всіх модифікаціях.

Xiaomi 16 поб'є рекорд за товщиною рамок навколо екрана – всього 1 мм. Візуально гаджети виглядатимуть ще більш "безрамковими", ніж флагмани Apple.

Ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, повний водозахист і фірмова оболонка HyperOS 3.0 (Android 16)

Передбачається, що нова модель Xiaomi 16 Pro Mini конкуруватиме з майбутнім Samsung Galaxy S26 Pro, Honor Magic 8 Mini та іншими флагманами з компактним екраном і великою батареєю.

Також фірма працює над телефоном 16 Ultra, але його анонс відбудеться тільки навесні 2026 року.

А вже 9 вересня Apple представить серію iPhone 17. З чуток, усі моделі отримають нову 24-мегапіксельну фронтальну камеру і дисплей 120 Гц, а Plus-версію iPhone замінять рекордною тонкою моделлю "Air".

Вас також можуть зацікавити новини: