Розрахунки з РФ припинили Heihe Rural Commercial Bank та Suifenhe Rural Commercial Bank.

Кілька китайських кредитно-фінансових установ припинили розрахунки з Росією. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Одним із них виявився Heihe Rural Commercial Bank, що був в числі останніх китайських банків, готових відкривати кореспондентські рахунки для російських кредитних установ, які не потрапили під санкції.

Раніше, після відходу від справ інших китайських банків, на Heihe Rural перейшла частина російського малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, 19 липня Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти Heihe за надання послуг, пов’язаних із криптоактивами. Рішення набрало чинності 9 серпня, і відтоді особам з ЄС заборонили брати участь у будь-яких операціях із китайським банком.

Протягом місяця після введення нових обмежень платежі в банку Heihe здійснювалися у звичайному режимі, але минулого тижня виникли проблеми і банк перестав приймати гроші.

У самому Heihe Rural Commercial Bank заявили про "‎оновлення систем"‎ і запевнили, що після його завершення ситуація нормалізується. Втім, конкретних термінів китайці називати не стали.

Разом із Heihe Rural Commercial Bank під європейські санкції потрапив ще один китайський банк – Suifenhe Rural Commercial Bank, який також був важливим для РФ, оскільки також погоджувався відкривати кореспондентські рахунки для російських банків.

Розрахунки між Китаєм та Росією

Раніше великі китайські банки призупинили співпрацю з Росією після нападу на Україну, але Китай все ще залишається важливою економічною опорою для Москви. У самому Пекіні доволі різко реагують на санкції ЄС проти китайських банків. За повідомленнями ЗМІ, китайська влада вже заборонила здійснювати операції з литовськими банками UAB Urbo Bankas і AB Mano Bankas.

В якості альтернативи для розрахунків Росія і Китай почали вдаватися до "дідівських" бартерних методів. Повідомлялося, що принаймні одна китайська компанія почала шукати сталь і алюмінієві сплави для обміну на двигуни.

