До списку потрапило одразу три "макбуки" і один Айфон.

Apple напередодні запуску iPhone 17 наступного тижня оновила список вінтажних і застарілих продуктів. До нього потрапило одразу три "макбуки" і один Айфон, пише Neowin.

Тепер застарілими офіційно вважаються MacBook Air на 11 дюймів (2015) і два MacBook Pro 2017 року (на 13 і 15 дюймів). Вони були зняті з продажу сім і більше років тому - їх більше не можна відремонтувати ні в сервісних центрах Apple, ні у партнерів компанії.

При цьому у випадку з MacBook є один виняток - корпорація зобов'язується міняти акумулятор у своїх ноутбуках протягом десяти років. Але тільки за умови наявності запчастин.

Відео дня

Одинадцятидюймовий MacBook Air офіційно перестали продавати після жовтневої презентації 2016 року, однак у реселерів він був доступний до 2018 року. Тепер найменший MacBook Air - це модель з екраном 13,6. Але, за чутками, до релізу готується бюджетна 12,9-дюймова модель MacBook з процесором A18 Pro.

Поповнився також список вінтажних пристроїв. Ними визнано дві моделі iPhone 8+ з 64 ГБ і 256 ГБ пам'яті. Вінтажні продукти Apple, як і раніше, підлягають ремонту, але тільки за наявності частин. Однак ці пристрої перестають отримувати нові оновлення ОС і функції від компанії.

Раніше журналісти зібрали список пристроїв Apple, які зникнуть з продажу після вересневої презентації. Серед них - iPhone 15, який вважається найоптимальнішим айфоном за співвідношенням "ціна-якість" просто зараз.

За інформацією джерел Bloomberg, Apple передумала випускати MacBook Pro на базі чіпа M5 у 2025 році. Презентація оновлених ноутбуків тепер відбудеться на початку 2026-го.

Вас також можуть зацікавити новини: