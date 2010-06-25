Чим займається гінеколог до 11-ї години?

40% пацієнток відділень з лікування безпліддя становлять жінки, які перервали першу вагітність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомила завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінки Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМНУ, професор Алла КОРНАЦЬКА.

На її думку, основна проблема гінекології - аборти, зокрема й кримінальні.

“Чим займається гінеколог до 11 години? Абортами, а далі йде лікувати безпліддя. Так не повинно бути. Жінка повинна планувати свою вагітність”, – зазначила професор.

Водночас А.КОРНАЦЬКА підкреслила, що ефективною профілактикою абортів є роз’яснювальна робота лікаря-гінеколога.

“Дуже часто я розмовляю з жінками, які хочуть зробити аборт. Якщо жінці розказати про наслідки аборту, яка може бути біда, 80% з них серйозно замислюються, робити аборт чи ні. І це величезний резерв профілактики абортів”, – сказала професор.

За її словами, серед 22-х чинників неплідності, на першому місці – жіноча неплідність запального генезу.

“У країнах більш розвинутих – 40% запального генезу, 60% – ендокринного, у нас – навпаки. Причина у ранньому статевому дебюті, абортах - усе це відбивається на неплідності”, – наголосила професор.

А.КОРНАЦЬКА також зауважила, що питання репродукції мають стояти на першому місці у діяльності сімейних лікарів, у школах - на уроках валеології й у першу чергу - у сім’ях.

“Якщо у сім’ї ці питання поставлені, то дівчинка у 14 років не буде робити першого аборту, не буде хворіти гонореєю та іншими інфекціями, які передаються статевим шляхом”, – підкреслила професор.