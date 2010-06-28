Відбувся перший молодіжний інтерактивний форум-марафон

На Рівненщині в інтерактивному режимі відбувся перший молодіжний форум-марафон.

Як передає кореспондент УНІАН, форум проходив 26-27 червня за допомогою Інтернету та телефонного зв’язку в режимі он-лайн.

У першому етапі, який проведено у районах, містах та в найбільших сільських населених пунктах області учасники форуму розглянули молодіжні проблеми, запропоновані їм по радіомовленню, і дали свої пропозиції щодо їх вирішення, а також акцентували увагу на регіональні проблеми молоді. Було, зокрема, обговорено такі теми, як здоровий спосіб життя, проблеми комунікації молоді і влади, морально-етичні цінності в молодіжному середовищі та інші. Усього на інтерактивному зв’язку побували представники 220-ти населених пунктів області.

Їхні пропозиції оперативно надходили до обласного аналітичного центру форуму, який працював у приміщення обласної наукової бібліотеки. Напрацьовані та узагальнені питання і проблеми було винесено на широке обговорення учасників та організаторів форуму, яке відбулося на День молоді, 27 червня, на базі Рівненського державного гуманітарного університету.

Як підсумок - вироблено конкретні пропозиції для місцевої влади щодо корекції молодіжної політики в області та створення нових молодіжних програм, які буде профінансовано з місцевого бюджету.

Як запевнив начальник відділу у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації Михайло ВОЛИНЕЦЬ, проведення форуму не було надто затратним: «Ми підрахували - на проведення форуму з бюджету витратять близько 15 тисяч гривень. Кошти надійдуть з обласного бюджету у рамках підтримки молодіжних програм і заходів».

Обласна влада вже запланувала наступного року провести ще масштабніший молодіжний форум.