Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) змінила порядок нарахування платежів для побутових споживачів газу.

Як повідомили УНІАН у НКРЕ, зокрема, згідно з внесеними змінами до постанови НКРЕ від 19 грудня № 1672, зареєстрованими Міністерством юстиції (13 березня №221/13488), комісія скасувала положення, згідно з яким комплексні споживачі природного газу (що споживають газ, зокрема на опалення в окремих квартирах, від`єднаних від централізованої системи теплопостачання в багатоквартирних будинках) повинні були платити за наявності газових лічильників, - 68,6 коп. за м. куб. (із ПДВ), за відсутності - 75,4 коп. за м. куб. (із ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2006 року НКРЕ затвердила роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення на 2007 рік.

Зокрема, комісія встановила тариф для споживачів, щорічні обсяги споживання яких не перевищують 2,5 тис. кубометрів природного газу. Ціна затверджена на рівні: за наявності газових лічильників - 31,5 коп. за метр кубічний (із урахуванням ПДВ), без газових лічильників - 34,5 коп. за метр кубічний (із ПДВ). За умови, якщо обсяг споживання не перевищує 6 тис. куб. метрів на рік, ціна встановлена на рівні: за наявності газового лічильника - 47,8 коп. за куб. м (із ПДВ), без лічильника - 52,6 коп. за куб. м (із ПДВ). У випадку, якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 12 тис. куб. метрів на рік, тариф встановлено на рівні: за наявності газового лічильника - 98 коп. за куб. м (із ПДВ), без лічильника - 1 грн. 7,8 коп. за куб. м (із ПДВ). За умови, що обсяг споживання газу перевищує 12 тис. кубометрів на рік, ціна на газ встановлена: за наявності газових лічильників - 1 грн. 17,3 коп. за м куб. (із ПДВ), за відсутності - 1 грн. 29 коп. за м. куб. (із ПДВ).

Тарифи вступили в дію з 1 січня 2007 року.

19 жовтня НКРЕ знизила граничну оптову ціну на газ для населення, що не використовує газ для опалення, на 18,2% - до 399 грн. за тисячу кубометрів. Для комплексних споживачів (що використовують газ для приготування їжі, підігріву води, а також для опалення) оптова ціна на газ залишена на колишньому рівні - 414 грн. за тисячу кубометрів.

НКРЕ також знизила роздрібні тарифи на газ для населення, зокрема, роздрібний тариф для споживачів, що не використовують газ для опалення, але які мають лічильник - до 31,5 коп. за кубометр, для споживачів, що не використовують газ для опалення, але які не мають лічильника - до 34,5 коп. за кубометр.