У Чернівцях зсув ґрунту пошкодив розподільчий газогін

У Чернівцях унаслідок активізації зсуву на вулиці Барбюса був пошкоджений розподільчий газогін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, з метою недопущення витоку газу призупинено газопостачання житлового масиву, що на вулицях Білоруській та Узбецькій.

Зараз зсувні процеси у цьому районі активно тривають. На місці події працюють рятувальники та інші міські служби. Ведеться спостереження за будинками і спорудами на вулиці Барбюса. Мешканців 23-х будинків на цій вулиці попереджено про можливе відселення у разі виникнення загрози руйнації їхніх осель. Мешканці одного будинку вже відселені.

Ситуація перебуває на особистому контролі міського голови Миколи ФЕДОРУКА, який працює на місці зсуву з оперативними службами.