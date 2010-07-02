Кримським татарам на дали пройти до Клінтон

Громадська організація "Авдет" заявляє про незаконне затримання кримських татар біля Адміністрації Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі "Авдета".

"У Києві перед будівлею Адміністрації Президента співробітники міліції почали притягувати до суду кримських татар, які в індивідуальному порядку вийшли на мирну акцію протесту. Люди вийшли до Президента з плакатами, що закликають Віктора ЯНУКОВИЧА покласти край чиновницькому свавіллю в земельній сфері й узяти під особистий контроль вирішення земельного питання в Криму", - повідомили у прес-центрі.

Зокрема, стосовно кількох представників акції міліція склала протоколи про адміністративне порушення.

На думку організації "Авдет", таким чином "чиновники з Адміністрації Президента намагаються приховати від пані КЛІНТОН питання депортованого народу, які вперто не вирішує влада, заховавши кримськотатарських пікетників за грати".