Податкова і СЕС вилучили китайських товарів на мільйон гривень

У Луцьку податкова міліція спільно з санепідемслужбою вилучила китайську продукцію, яку без дозвільних документів реалізовували луцькі оптовики на більш як 1 млн. грн.

Посуд, дитячі іграшки та сувеніри продавали гуртом на двох оптових складах в Луцьку, повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА у Волинській області

У рамках операції „Щит” під час перевірки оптових складів з’ясувалося, що двоє приватних підприємців, котрі здійснювали діяльність на гуртівнях, порушили закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та дотримання державних санітарних правил та норм. Враховуючи той факт, що гуртівні функціонували без дозволу санітарно-епідеміологічної служби, а продукція реалізовувалась без відповідного маркування та документів, що підтверджували б її якість та походження, головний лікар Луцької міськрайонної санітарно-епідеміологічної станції виніс постанову про накладення заборони на діяльність цих оптових складів.

Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 1526 найменувань продукції загальною вартістю 1 млн. 33 тис. грн.

На даний час тривають заходи щодо встановлення походження вилученої продукції та перевірка її відповідності санітарно-гігієнічним нормам.