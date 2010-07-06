П'яний господар будинку застрелив родича

У Бердянську Запорізької області сьогодні вранці місцевий житель під час сварки, що виникла на побутовому грунті, застрелив свого родича і втік з місця злочину.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, тіло 36-річного чоловіка з вогнепальним пораненням було виявлене сьогодні близько 9-ї ранку у приватному будинку.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Був введений у дію оперативний план "Сирена". В результаті близько 19.00 співробітники спецпідрозділу "Беркут" і Бердянського міськвідділу міліції затримали 56-річного жителя Бердянська - родича вбитого, підозрюваного у скоєнні злочину", - повідомили у ЦГЗ.

На даний момент встановлено, що жертва і підозрюваний з самого ранку сварилися. В результаті, коли під час сніданку побутовий конфлікт досяг апогею, господар будинку, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, схопив рушницю і вистрілив у гостя. Після цього, усвідомивши, що накоїв, втік з місця злочину.

Відносно 56-річного жителя Бердянська, підозрюваного у вбивстві родича, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.