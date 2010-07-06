Тимошенко про МВФ, Україну та боргову яму

Юлія Тимошенко вважає, що оптимальна сума кредитних ресурсів для України від Міжнародного валютного фонду має становити від 3 до 5 млрд. доларів.

"Україні не потрібно 15 млрд. доларів. Це боргова яма, яка неприпустима на сьогодні. Максимум, що треба сьогодні Україні по балансам - це 3-5 млрд. доларів", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV.

На думку екс-прем`єра, українська влада розраховує з кредиту МВФ розрахуватися з компанією "Росукренерго" відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. "Коли просять 15 мільярдів, то з них вже точно розрахували, що прокредитують НАК "Нафтогаз України", - впевнена вона.

Юлія Тимошенко нагадала, що за часів її прем’єрства уряд України отримав 4,7 млрд. доларів кредитних ресурсів від МВФ, а інші запозичання цієї структури здійснював Національний банк України.

"Наш уряд в розпал кризи, в самих неймовірних умовах від МВФ взяв 4,7 млрд. доларів. Це тоді, коли весь світ економічно і фінансово валився. Тоді Партія регіонів досить ретельно нас критикувала за те, що ми взагалі співпрацюємо з Міжнародним валютним фондом, і казали, що зовсім грошей в кризу не потрібно. Сьогодні вони хочуть попросити у МВФ майже 15 млрд. доларів. Якщо в кризу ми обійшлися 4,7 млрд. доларів, то навіщо 15 млрд. доларів тоді, коли, як кажуть, економіка вже стає на ноги? Це неадекватний запит по відношенню до потреб держави", - наводить її слова офіційний сайт.