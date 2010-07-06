33-річна жінка заколола залицяльника вилами

У Херсонській області 33-річна місцева мешканка заколола залицяльника вилами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС в області, 3 липня у селі Кринки Цюрупинського району на території дачного товариства місцеві жителі виявили труп невідомого чоловіка зі слідами насильницької смерті. Тіло лежало біля паркану, присипане ганчір’ям.

Прибула на місце події слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетні двоє місцевих жителів - 33-річна жінка та її співмешканець. Саме на території їх дачної ділянки лежав труп.

Спочатку чоловік та жінка заперечували свою причетність до злочину, але в їх будинку знайшли речі потерпілого та сліди крові.

Пізніше жінка розповіла, що 30-річний загиблий був її другом, мешкав у м. Нова Каховка. У день злочину він приїхав до неї в гості. Весь день вони пили горілку, а потім чоловік почав “приставати” до господарки. Жінці це не сподобалось, і вона, щоб припинити домагання, вилами вдарила гостя у шию. Після цього разом зі співмешканцем вони перетягнули тіло до паркану та присипали ганчір’ям і продовжили пиячити.

Жінку затримано.