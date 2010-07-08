Фестиваль прикордонної пісні відбудеться в Луцьку

У Луцьку 10 липня відбудеться Перший міжнародний фестиваль прикордонної пісні «Ллється пісня на кордоні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцького прикордонного загону, фестиваль проходитиме на Театральному майдані Луцька.

Участь у фестивалі візьмуть, зокрема, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів військовий оркестр Луцького прикордонного загону, зразково-показовий оркестр Прикордонної служби Республіки Білорусь.

Перед початком фестивалю для представників ЗМІ відбудеться брифін