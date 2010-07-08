Фестиваль прикордонної пісні відбудеться в Луцьку
01:08, 08 липня 2010Суспільство
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На театральному майдані
У Луцьку 10 липня відбудеться Перший міжнародний фестиваль прикордонної пісні «Ллється пісня на кордоні».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцького прикордонного загону, фестиваль проходитиме на Театральному майдані Луцька.
Участь у фестивалі візьмуть, зокрема, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів військовий оркестр Луцького прикордонного загону, зразково-показовий оркестр Прикордонної служби Республіки Білорусь.
Перед початком фестивалю для представників ЗМІ відбудеться брифін
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