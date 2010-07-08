Погода на завтра

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вдень у південній частині подекуди сильні дощі, град, при грозах шквали 15-20 м/с, лише у північних, східних областях та на Закарпатті без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, в Криму та Приазов`ї місцями 21-23°, у західних областях 9-14°, вдень в Україні 23-28°, у східній частині 30-34°.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 24-28°, у районі Одеси 19°, у Дніпрі біля Києва 24°.