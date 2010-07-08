Київрада перейменувала частину вулиці Мазепи на Лаврську

Київська міська рада прийняла рішення про перейменування частини вулиці Івана Мазепи - від площі Слави до площі Великої Вітчизняної війни - на вулицю Лаврську.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували сьогодні 64 з 113 присутніх у залі депутатів.

Проект рішення був внесений з голосу до порядку денного депутатом Віталієм ЖУРАВСЬКИМ. Він нагадав про історичну назву вулиці, яку пропонується перейменувати, і сказав, що у картах 1905 року вулиця називається як Дорога до Лаври.

Зі свого боку депутат Олександр БРИГИНЕЦЬ як керівник комісії Київради з питань культурі, звернув увагу на те, що частина вулиці, яка залишає свою назву – Івана Мазепи, дуже незначна і на ній розташовані лише близько 10 будинків. «Це ганьба», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Крім того, він висловив думку, що своїм рішенням про перейменування Київрада може спровокувати ідеологічну війну в столиці. На переконання О.БРИГИНЦЯ, по даному питанню необхідно провести громадський референдум.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2007 року Київрада перейменувала вул. Січневого повстання (Печерський район столиці) у вул. Івана Мазепи.

На початку червня цього року КМДА одержала від однієї з православних церков листа з проханням перейменувати вулицю на Лаврську. Прес-служба КМДА повідомила, що у зверненні йдеться про повернення зазначеній вулиці історичної назви, яку вулиця мала до перейменування на вулицю Січневого повстання, а потім на Івана Мазепи.

У свою чергу, на сайті Української народної партії того ж дня була оприлюднена інформація, що на засіданні Київради з питань туризму депутат і на той час заступник голови КМДА В.ЖУРАВСЬКИЙ повідомив про звернення глави Російської православної церкви Патріарха КИРИЛА до київських урядовців про перейменування вулиці. УНП тоді виступила із заявою проти перейменування вулиці І.Мазепи «на догоду Москві», «оскільки це може принизити гідність українців».

Трохи пізніше голова Синодального інформаційного відділу Московського патріархату Володимир ЛЕГОЙДА у коментарі УНІАН-Релігії заявив, що Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ не звертався до українських властей з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.

7 липня постійна комісія Київради з питань культури та туризму вдруге вирішила не підтримувати проект рішення про перейменування частини вулиці Івана Мазепи на Лаврську.