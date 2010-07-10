Журналіст і письменник вирушає в свою десяту подорож автостопом

05:21, 10 липня 2010
Суспільство
1089 0

Шлях проляже через Кавказ і Близький Схід

Чернігівський журналіст і письменник Олександр ВОЛОЩУК здійснить свою десяту подорож автостопом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Чернігові.

За словами О.ВОЛОЩУКА, його десята ювілейна подорож розпочнеться 12 липня 2010 року з України і має завершитися 20 січня 2011 року. Маршрут мандрівки пролягатиме через територію 10 країн: України, Росії, Азербайджану, Ірану, Туреччини, Іраку, Сирії, Йорданії, Лівану та Грузії.

Мандрівник пояснив, що такий маршрут вибрав невипадково.

"Після першої подорожі Північним Кавказом 2005 року і другого відвідання Дагестану, Чечні та Інгушетії у січні 2007 року у мене в цих регіонах залишилось багато друзів. І з’явилося бажання не просто у черговий раз відвідати їх і знову відчути кавказьку гостинність, а провести глибинне дослідження культури, звичаїв і народних традицій корінних жителів Інгушетії, Чечні і Дагестану", - сказав він.

На Кавказі О.ВОЛОЩУК має намір провести половину своєї подорожі. Зокрема, місяць житиме в одому з гірських аулів Центрального Дагестану.

Мандрівник планує, що його шлях з України на Кавказ проляже через Краснодарський край, де живе багато українців. Кубанська частина подорожі буде присвячена дослідженню життя українців за кордоном.

В Адигеї (Майкоп) та Карачаєво-Черкесії раніше О.ВОЛОЩУК не бував, тож відвідає їх уперше.

У Кабардино-Балкарії він має намір здійснити сходження на найвищу гору Російської Федерації – Ельбрус (висота - 5642 м).

Після Азербайджану О.ВОЛОЩУК подорожуватиме територією так званого Курдистану (Східна Туреччина та Північний Ірак).

Журналіст подорожуватиме автостопом. На його переконання, така мандрівка є абсолютно безпечною, оскільки людям в цих країнах більше притаманна гостинність, аніж агресія. Також журналіст постійно підтримуватиме зв’язок з Чернігівською обласною організацією спілки журналістів. За результатами подорожі він планує написати нову книгу.

Довідка УНІАН. О.ВОЛОЩУК народився 1972 р. у м. Зеленодольську Дніпропетровської області. З 1976 р. живе у Чернігові. З 2002 року займається подорожами автостопом, поєднуючи їх з журналістською діяльністю.

Під час кожної подорожі у 2006-2009 роках займався вивченням життя українців за кордоном, а також досліджував тему масових репресій в СРСР у 1930-1950-х роках.

За результатами свої мандрівок О.ВОЛОЩУК видав дві книги: "Автостопом на край світу" (2008) та "Північна Одісея" (2009). Цього року буде видано третю книгу "Назустріч сонцю". Вже написана та готується до друку четверта книжка мандрівника під назвою "44 дні".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter