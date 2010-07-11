На Кіровоградщині поширюється новий вірус?

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до Міністерства охорони здоров’я з вимогою перевірити інформацію про нібито різке збільшення на Кіровоградщині кількості захворювань, викликаних новим тваринним вірусом, можливо, Н1N1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, до комітету ВР надійшла інформація, нібито у Новоархангельському районі Кіровоградської області відбулося різке збільшення кількості захворювань, які за своєю симптоматикою можна віднести до атипової пневмонії або грипу, викликаного новим тваринним вірусом, можливо, Н1N1.

З огляду на важливість питання, високий потенційний рівень загрози А.ГРИЦЕНКО звернувся до МОЗ з вимогою ретельно перевірити зазначену інформацію і в разі її підтвердження вжити заходів оперативного реагування.

Водночас, МОЗ уже надіслало відповідь на звернення народного депутата, у якому поінформувало про щоденний моніторинг ситуації у Кіровоградській області та пообіцяло взяти її під постійний контроль.