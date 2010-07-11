У Севастополі вшанували пам'ять жертв Голокосту

Пам`ять 4 тисяч 200 євреїв і кримчаків - жертв Голокосту вшанували сьогодні в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг-реквієм, присвячений загиблим в результаті розстрілу під час гітлерівської окупації Севастополя в липні 1942 року, традиційно почався біля підніжжя пам`ятника «Жертвам Голокосту» сумною єврейською мелодією, а потім молитвою, яку прочитав головний рабин Севастополя Беньямін ВОЛЬФ.

Захід відкрив заступник голови Севастопольської єврейської общини, редактор газети «Світанок» Борис ГЕЛЬМАН, який зокрема, нагадав, що голокост почався саме з Білорусі та України, а вже потім гітлерівці перенесли його на європейські країни.

На мітингу виступив 87-річний полковник міліції у відставці, ветеран Великої Вітчизняної війни Ісаак СЛУЦЬКИЙ, у якого в родині під час голокосту загинуло 15 осіб (частину з них розстріляли в Керчі).

Активну участь в заході взяли представники Асоціації національно-культурних громад Севастополя. Було запалено 6 поминальних свічок.

Б.ГЕЛЬМАН розповів, що в липні 1942 року гітлерівські окупаційні війська зігнали на міський стадіон «Чайка» євреїв і кримчаків. Їм було офіційно оголошено, щоб вони узяли продуктів на 3 дні, і щоб у кожного була бірка з адресою і прикладеним ключем від квартири. Мовляв, їх вивезуть на якісь сільськогосподарські роботи, а потім повернуть додому. Але цього не сталося.

Основний день розстрілу припав на 12 липня. В наступні дні деяких євреїв і кримчаків розшукали по притулках і розстрілювали окремо. За інформацією Б.ГЕЛЬМАНА, були сім`ї, які відразу виявилися викресленими з життя, від немовлят до бабусь.