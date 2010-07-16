З балансу ДП списали військове містечко

Військова прокуратура Південного регіону України порушила кримінальну справу за фактом списання з балансу державного підприємства об’єктів військових містечок у Миколаївській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Зокрема, справу було порушено за матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Миколаївській області, за фактами заволодіння службовими особами одного з державних підприємств чужим майном та легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Слідчі з’ясували, що з 2004 по 2008 роки ці особи незаконно списали з балансу державного підприємства основні фонди: будівлі, споруди, інженерні комунікації колишніх військових містечок. Без відповідного дозволу органу управління майном систематично проводився демонтаж основних фондів та відчужувались вказані матеріали шляхом продажу різним комерційним структурам та фізичним особам. Отримані грошові кошти витрачались на власний розсуд.

Висновком додаткової комісійної судово-економічної експертизи встановлено, що службовими особами зазначеного державного підприємства незаконно демонтовано будівель та споруд, інженерних комунікацій, включених до статутного фонду підприємства, на суму 9 млн. 903,6 тис. грн. Загальна сума легалізації становить 5 млн. 658,4 тис. грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на майно військових містечок, а саме: будівлі та споруди на загальну суму 1 млн. 268,0 тис. грн.; фундамент, що залишився після демонтажу будівель та споруд на загальну суму 1 млн. 186,2 тис. грн.; земельні ділянки площею 49,8 гектар на загальну суму 897,5 тис. грн.

Проводяться інші заходи, спрямовані на відшкодування збитків, завданих державі.