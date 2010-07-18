50 тисяч голівок маку знищено на Тернопільщині

У Тернопільській області у ході операції «Мак-2010» знищено 50 тисяч голівок маку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, загалом задокументовано понад 100 фактів незаконних посівів наркотичних рослин.

Зокрема, на присадибній ділянці у селі Надрічне Бережанського району виявили 2,6 тисяч голівок маку.

Майже тисячу голівок маку виявили на городі у жительки села Угринь Чортківського району, син якої, як з’ясувалося, збував наркотичну сировину.