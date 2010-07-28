У нічному клубі Хмельницького на смерть забили колишнього дзюдоїста

У нічному клубі Хмельницького «Токіо» вбито 30-річного колишнього дзюдоїста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на брифінгу начальник міського управління міліції Василь ПТАЩУК.

Він заявив, що затримано трьох підозрюваних у скоєнні злочину, ще троє осіб перебувають у розшуку.

За попередньою інформацією, приводом для бійки, у якій і загинув чоловік, стало те, що хтось випадково облив одну з відвідувачок клубу напоєм.

Першу сутичку у приміщенні клубу розборонила охорона. Згодом потерпілий-дзюдоїст і компанія дівчини вийшли на вулицю. Там чоловіка жорстоко побили, як кажуть свідки події, – професійні спортсмени-боксери.

Лікарі швидкої допомоги констатували факт смерті. Загиблий хмельничанин у клубі святкував народження доньки.