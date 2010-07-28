Міліція затримала посадовців Київпастрансу, які нагріли руки на 30 мільйонів

Столична міліція днями затримала кілька працівників комунального підприємства “Київпастранс” за розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на будівництво лінії швидкісного трамвая.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міліції.

За даними правоохоронців, сума збитків становить близько 30 млн. грн. Імена затриманих не розголошуються в інтересах слідства.