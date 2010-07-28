Міліція затримала посадовців Київпастрансу, які нагріли руки на 30 мільйонів
13:15, 28 липня 2010Суспільство
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На будівництві лінії швидкісного трамвая
Столична міліція днями затримала кілька працівників комунального підприємства “Київпастранс” за розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на будівництво лінії швидкісного трамвая.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міліції.
За даними правоохоронців, сума збитків становить близько 30 млн. грн. Імена затриманих не розголошуються в інтересах слідства.
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