В Одесі ДАІ не пустила автобус з прочанами УПЦ КП до Києва

Сьогодні о 01.30 ночі п`ять співробітників ДАІ на чолі із заступником начальника Одеського міського управління Державтоінспекції Олександром СТАРИЧЕНКОМ заблокували виїзд автобуса з групою віруючих Української православної церкви (Київського патріархату) до Києва для участі в Хресній ході.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із паломників Володимир МАЛОФЄЄВ.

«Коли орендований «Мерседес» прибув з гаража автопідприємства на вулицю Торгову і люди попрямували до машини, щоб відправитися в поїздку, автобус раптово заблокували співробітники ДАІ на трьох міліцейських автомобілях. Підполковник О.СТАРИЧЕНКО, який підійшов до водія автобуса, відразу ж висунув звинувачення, що той п`яний, а до віруючих - жінок і чоловіків - співробітники ДАІ у формі та люди у штатському застосовували грубу фізичну силу, щоб не допустити посадку в автобус», - заявив В.МАЛОФЄЄВ.

Одеські паломники на знак протесту перекрили рух на Торговій вулиці, яка є однією з центральних магістралей міста.

«Проте цей жест відчаю, - додав В.МАЛОФЄЄВ, - не подіяв на підполковника СТАРИЧЕНКА та інших крутих «вартових порядку», що під`їхали на чорному джипі «Тойота Лендровер» та інших лімузинах і творили беззаконня замість того, щоб забезпечувати правопорядок на вулицях Одеси».

Після короткої розмови з водієм орендованого автобуса, який, за словами очевидців-прочан, був тверезим і готовим до поїздки, у нього забрали ключі та водійські права.

«Зневаживши, таким чином, правами віруючих, одеські силовики зірвали поїздку паломників до Києва, явно виконуючи чиєсь злочинне замовлення», - вважає В.МАЛОФЄЄВ.

У свою чергу, настоятель одеського храму Різдва Христового отець ВІТАЛІЙ зазначив, що «якраз напередодні зірваної поїздки до столиці співробітники ДАІ також у нього особисто несподівано вилучили водійські права, проте незабаром повернули, не знайшовши, мабуть, жодних причин до застосування таких заходів впливу». За словами отця ВІТАЛІЯ, «залишається лише здогадуватися, від кого одержує відомості та вказівки керівництво Одеської міськДАІ, проводячи подібні денні й нічні операції проти мирян і представників духівництва УПЦ КП».

У Відділі зі зв`язків з громадськістю Одеського міськуправління ДАІ не змогли пояснити інцидент на Торговій вулиці.

У свою чергу, заступник начальника обласного управління ДАІ Ігор МАЛОМУЖ у розмові з кореспондентом УНІАН так прокоментував дії правоохоронців: «Водій автобуса перебував у нетверезому стані, машина була несправною, була відсутня путівка. У другого водія, який мав везти прочан, також не було ні водійського посвідчення, ні медичної довідки».

Як повідомляв УНІАН, Українська православна церква Київського патріархату сьогодні в Києві запланувала Хресну ходу з нагоди річниці Хрещення Русі.

Вранці у прес-центрі УПЦ заявили, що до Київської патріархії надходять численні сигнали про різні спроби перешкодити приїзду паломників до столиці на святкування Хрещення Київської Русі-України.